Kartal’da Kayıp Kişi İnşaatta Ölü Bulundu

KAYBOLAN MÜSLÜM GEDİK’İN CENAZESİ BULUNDU

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Müslüm Gedik, Çorlu’daki bir arsa alımını kutlamak amacıyla İstanbul’a geldi. Ancak, Gedik 4 gün önce kayboldu. Ailesi durumu fark ettiğinde, polise kayıp ihbarında bulundu.

YAKINLARINDAN DUYGUSAL TEPKİLER

Olayla ilgili incelemelerini sürdüren polis, Gedik’in son olarak Kartal’da inşaatta bulunan bir binaya girdiğini belirledi. Gerçekleştirilen aramalarda, inşaatın içinde su dolu bir asansör boşluğunda bir ceset bulundu. Dalgıç ekipleri tarafından çıkarılan cesedin, 4 gündür kayıp olan Müslüm Gedik’e ait olduğu anlaşıldı. Olayı öğrenen Gedik’in yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, bazıları sinir krizi geçirdi.

ALKOL SONRASI TRAJEDİ

Polisin yaptığı araştırmaya göre, Gedik’in iki arkadaşıyla birlikte inşaata giderek alkol almayı planladığı öğrenildi. Arkadaşlarından biri içki almak üzere büfeye giderken, diğerleri inşaata döndü ve uyumaya başladı. Müslüm Gedik, “Ben eve gidiyorum” diyerek inşaattan ayrılmaya karar verdi. Ancak, alkolün etkisiyle su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Gedik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.