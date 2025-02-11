Kartal ve Ataşehir’de Terör Soruşturması Gözaltıları

İSTANBUL’DA BÜYÜK OPERASYON

İstanbul’daki 9 belediyede başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerine yönelik terör soruşturması başlatıldı. Bu operasyonda, aralarında Kartal ve Ataşehir başkan yardımcılarının da bulunduğu toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Şehirde gerçekleşen bu büyük operasyon, güvenlik durumu üzerine dikkat çekerken, vatandaşlar arasında endişelere neden oldu.

OPERASYONUN DETAYLARI

Operasyonun detayları henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak gözaltına alınan kişiler arasında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının yanı sıra bazı belediyelerin meclis üyeleri de yer alıyor. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve ayrıntıların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Ekol TV’den Dilek Yaman Demir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hakların Demokratik Kongresi denilen PKK/KCK uzantısı olduğu Yargıtay ile de belirlenen bu üyelerden biri Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı. Bu kişiler örgütlenme sistemi ile kent uzlaşısı adı altında faaliyet gösteriyorlar. PKK/KCK propagandası yapma ile birden fazla suçla istinat ediliyorlar.”

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da ‘Kent Uzlaşısı’ denildiği ifade edilmiştir. Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Özerlik Sistemi ve Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu belirlenmiştir.”

10 GÖZALTI KARARI

Soruşturma çerçevesinde; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G. ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ile bir sivil şüpheli için gözaltı kararı verilmiştir.