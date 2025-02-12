Kartalkaya Büyük Yangın Raporu Tamamlandı

YANGINLA İLGİLİ ÖN RAPORUN DETAYLARI

Türkiye’yi derinden üzen Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki yangın olayına dair ön rapor tamamlandı. Yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan raporda, tesisin denetim yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi’nde bulunduğu kaydediliyor. Raporda, denetimlerde itfaiyenin yangın güvenliği önlemlerini denetlemediği, ayrıca İl Özel İdaresi tarafından otelin beş kez denetlendiği bilgisi yer alıyor.

DENETİMLERİN GEÇİCİ EKSİKLİKLERİ

Grand Kartal Otel’deki yangın faciasıyla ilgili hazırlanan ön raporda, mülkiye müfettişleri denetimlerinin tamamlandığı bildiriliyor. CNN Türk’te yer alan habere göre, otelin denetleme yetkisi Bolu İl Özel İdaresi’nde bulunuyor. Daha önce farklı tarihlerde ruhsat verilmesi işlemini gerçekleştiren bu kurum tarafından toplamda beş kez denetim yapıldığı ayrıntılı olarak belirtiliyor. Ayrıca itfaiye raporu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı raporlarında ruhsat dosyasının parçası olduğu da vurgulanıyor.

DENETİM SÜREÇLERİNDEKİ SORUNLAR

Denetimler sırasında itfaiyenin herhangi bir yangın güvenliği önlemini incelemediği, hatta itfaiye tarafından bu konuda yeni bir inceleme yapılmadığı ve gerekli raporların denetim dosyasına eklenmediği öne sürülüyor. Raporda, denetim eksikliklerinin zamanında tespit edilmesi amacıyla gerekli kararların alınmadığı ve asgari özenin gösterilmediği vurgulanıyor. Bu bağlamda, Bolu İl Özel İdaresi’nin hukuki sorumluluklarının bulunduğu bir kez daha dile getiriliyor.