Kartalkaya’daki Otel Yangını: Tutuklu Sayısı 22

SON GELİŞMELER

Bolu’da meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına dair yürütülen soruşturma sürecinde otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Bu durumla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklu olanların sayısı 22’ye ulaştı. Yangın, Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi ortaya çıkmıştı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 30 kişi arasında çeşitli yetkililer de mevcut. Otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve otelin gece aşçısı Faysal Yaver gibi 21 kişi tutuklandı. 9 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENVER ÖZTÜRK’ÜN TUTUKLANMASI

Soruşturma sürecinde son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulamasının ardından, mahkemeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi. Böylece otel yangını ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 22 olarak güncellendi.