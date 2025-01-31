Kartalkaya’daki Yangında Bina Ağır Hasarlı Bulundu

BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN YANGIN SONRASI RAPOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerinin otelde meydana gelen yangın sonrası gerçekleştirdiği incelemenin sonuçları paylaşıldı. İnceleme sonunda, binanın “ağır hasarlı” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerde, akademisyenlerden oluşan bir heyetin de bu incelemelere katıldığı kaydedildi.

HASAR TESPİT RAPORU VE HUKUKİ SÜREÇ

Açıklamada, “İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu.” denildi. Heyet, binanın kolonları, kirişleri ve döşemeleri üzerinde yaptığı incelemelerde yangının etkilerinin özellikle 4. ve 5. katlarda yoğun olduğunu belirtti. Bu durumun, binanın “ağır hasarlı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğu vurgulandı. Rapor doğrultusunda, binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam eden hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması gerektiği ve sonrasında gerekli işlemlerin yapılacağı açıklaması yapıldı.