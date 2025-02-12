Kartalkaya Yangın Faciasının Ön Raporu Tamamlandı

YANGINLA İLGİLİ ÖN RAPOR TAMAMLANDI

Türkiye’de büyük bir yas kalbine neden olan Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili ön rapor sona erdi. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Hazırlanan raporda, tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi’ne ait olduğu ifade ediliyor. Raporda, yapılan denetimlerde itfaiyenin yangın güvenliği ile ilgili hiçbir önlemi kontrol etmediği vurgulanıyor. Ayrıca, İl Özel İdaresi’nin otel için toplamda beş kez denetim gerçekleştirdiği bilgisi yer alıyor.

BOLU İL ÖZEL İDARESİ’NİN DENETİMİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili mülkiye müfettişleri tarafından oluşturulan ön rapor aleni hale geldi. CNN Türk’ün aktardığına göre, hazırlanan raporda, tesisin denetim yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi’nde olduğu belirtiliyor. Daha önceki tarihlerde tesisin ruhsatını veren tek kurum yine Bolu İl Özel İdaresi oldu. İtfaiye raporu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı raporu, tesisin ruhsat dosyasının içeriğini destekler şekilde ifade edildi. Raporda, Bolu İl Özel İdaresi’nin 2011 ve 2024 yılları arasında tesisle ilgili beş defa denetim gerçekleştirdiği ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor.

DENETİMDEKİ SORUNLAR

Denetimlerde, itfaiyenin yangın güvenliği önlemleri üzerine herhangi bir yeniden inceleme yapmadığı ve bu konudaki eksikliklerin tespit edilmediği raporun önemli bir noktasını oluşturuyor. İtfaiyenin, yeniden görülmesi gereken durumlarla ilgili bir rapor hazırlamayarak denetim dosyasına eklenmesi aşamasında herhangi bir ilerleme sağlanmadığı ifadelere yansıyor. Raporda ayrıca, denetimle ilgili eksikliklerin zamanında saptanması için gereken önlemlerin alınmadığı ve gerekli özenin gösterilmediği belirtilirken, Bolu İl Özel İdaresi’nin bu noktada hukuki sorumluluklarının bulunduğu tekrardan vurgulanıyor.