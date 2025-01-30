Kartalkaya Yangınında İhmaller ve İddialar

Bolu’daki kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın felaketi, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yüreğinde büyük acılar oluşturuyor. 78 insanın hayatını kaybettiği bu trajedide, eşi Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan’ı kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, son görüşmelerine dair duygu dolu anılarını paylaştı ve otelde yaşanan ihmaller karşısında isyan etti.

EŞİ VE KIZINI BIRAKIP EVE DÖNDÜ

Rıfat Doğan, kızının yarı yıl tatilinde kayak yapmak istediğini, bu yüzden eşi ve kızını otele götürdüğünü ve ardından evine döndüğünü belirtti. Akşam eve döndükten sonra eşiyle telefonla görüşme yaptığını söyleyen Doğan, gece uyumadan önce 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’dan gelen son mesajı gözyaşları içinde gösterdi. Doğan’ın ifadeleri şöyle: “Akşam eve döndükten sonra eşimle telefonlaştık. ‘Ne yaptınız? Ne ettiniz? Günün nasıl geçti?’ gibi şeyler üzerine konuştuk. Son olarak akşam yatmadan önce kızım 23.43’te, ‘İyi geceler babacığım’ mesajını göndermişti. Hatta kendi jargonuyla ‘İyi geceler babacığımmm’ diye uzatarak attı.”

ODADA KİLİTLİ KALANLAR OLMUŞ

Doğan, otel çalışanlarından biriyle yaptığı görüşmede, yangın için itfaiyeye ihbarın 1,5 saat beklendiğini duyduğunu aktardı. Otel sahiplerinin, “Prestijimiz bozulur.” düşüncesiyle kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığını ifade eden Doğan, yangın sırasında elektriğin kesilmesinin sonuçlarını anlattı. “Yangın çıktığında elektrikleri kesince, oda kapılarının enerjileri kesilmiş, odada kilitli kalanlar da olmuş. İçeride yedek bataryaları biten odalardan içeride kalanlar varmış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız.” dedi.

YANGININ SAATİ HAKKINDAKİ İDDİA

Kızı ve torununu kaybeden dede Yusuf Yaman, yangının başlangıç saatinin farklı olduğu yönünde bilgiler aldıklarını söyledi. “Yangın 02.00’de çıktı. Otel sahipleri kendilerini 12’nci kattan her şeylerini kurtarmışlar, diğer katları ihmal etmişler.” diyen Yaman, acısını şu sözlerle dile getirdi: “Hazmedemediğimiz şey bu. Bu cehaletin en büyüğü. Benden kızımı ve torunumu aldılar. Ben onlara katil diyorum. Kabullenemiyorum, yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek? 1 haftadır uyku uyumuyorum.”