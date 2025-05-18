Kartalkaya Yangınında Korkunç Ayrıntılar Açıklandı

BOLU KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NDE YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti ve 133 kişi yaralandı. Bu yangın sonrası hazırlanan iddianamede, trajediyle ilgili önemli detaylar yer aldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN DURUMU

İddianamede, hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesinden, 20’sinin yanarak ve 4’ünün de yangından kaçmaya çalışırken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Ayrıca, yaralanan 133 kişi arasında, 7’sinin yangından kaçmak için yüksekten atlayarak kemik kırıkları ile hastanelik olduğu belirtildi.

YANICI MALZEMELERİN ETKİSİ

Yangına dair hazırlanan iddianamede, faciaya neden olan ihmaller de sıralandı. Bilirkişi raporuna göre, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, ahşap kaplamalar, halılar ve diğer yanıcı ürünlerin yangının hızla yayılmasına neden olduğu kaydedildi.

YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNDEN YOKSUNLUK

İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği tarafından hazırlanan olay yeri inceleme raporu da dahil edildi. Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlardaki yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangın nedeniyle eridiği ifade edildi. Ayrıca, gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların ölümleri artıran başlıca etkenler arasında yer aldığı vurgulandı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ ZORLAŞTI

Bilirkişi raporunda, binanın yerleşimi nedeniyle itfaiyenin acil durumlarda müdahale etme imkanının bulunmadığı ve yan taraflara doğrudan erişim olanağının olmadığı belirtildi. Binanın kaçış uzaklıklarının, yangından korunma yönetmeliğinde belirtilen mesafelerin çok üzerinde olduğu ifade edildi.

KAÇIŞ KAPILARININ YETERSİZLİĞİ

Raporda, taşınabilir yangın söndürücülerin düzensiz yerleştirildiği, yangından sonra belirli bir süre için görevli bir İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının bulundurulmadığı, yeterli kaçış imkanının sağlanmadığı ve mevcut kaçış kapılarının yangın kapısı özelliği taşımadığı bilgisi verildi. Bu durum, yangın anında kaçış yollarının kullanılmasında ciddi sorunlar ortaya çıkardığına dikkat çekildi.