Kartepe’de Ünlü Otelin Ruhsatı İptal Edildi

kartepe-de-unlu-otelin-ruhsati-iptal-edildi

BOLU KARTALKAYA’DA YANGIN FACİASI SONRASI DENETİMLER ARTMIŞTI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının ardından, ülke genelinde denetimlerin arttığı bildiriliyor. Kocaeli’de gerçekleştirilen son denetimlerde, Kartepe Kayak Merkezi’nde bulunan popüler otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal olduğu bildirildi.

DENETİMLERDE EKSİKLİKLER GÖZLEMLENDİ

Kartepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli eksikliklerin tespit edildiği ifade edildi. Yapılan kontroller sonucunda “ruhsatı iptal edildi” açıklaması yapıldı.

RUHSAT İPTALİNE NEDEN OLAN SEBEPLER AÇIKLANDI

Açıklamada, tespit edilen eksikliklerin işletmeye yazılı bildirimler ve tutanaklarla iletildiği belirtilirken, mevzuat gereği işletmeye süre verildiği duyuruldu. Ancak, “Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ’nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

