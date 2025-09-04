Kasap Mühürlendi, Bozuk Et Yedirdi

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri, hijyen kurallarını göz ardı eden işletmelere yönelik önemli denetimler yaptı. 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir kasap dükkanına yapılan baskın sırasında ekipler, ürkütücü bir düzenek ile karşılaştı. Kasabın et çekme makinesi bölümünde kurulu özel bir sistem sayesinde temiz etlerin gizli bölmelere gönderildiği, bozuk etlerin ise çekilerek vatandaşlara sunulduğu belirlendi. Hijyen koşullarını ihlal eden ve vatandaşa bozuk et satan bu işletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

BİLGİLER AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya üzerinden gıda denetimlerine dair bilgi paylaştı. Gaziantep Şahinbey’de gıda kontrol görevlileri ve belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, kıyma makinelerine gizlenmiş bozuk gıdalar tespit edildi. Söz konusu paylaşımda, “Borularla makinaya taşıyan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği” bilgisine yer verildi. Denetim neticesinde, 286 kilogram bozulmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça imha edildi. İşletme hakkında hukuki süreç başlatılırken, bu ihlale dair Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Şahinbey Belediyesi, işletmenin ruhsatını iptal ederek kapatıldığını duyurdu. “Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz” denildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenilir gıdanın önemini vurguladı. Yumaklı, “Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.