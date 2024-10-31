Kasım 2024 Askerlik Yerleri İle İlgili Bilgiler Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? MSB 31 Ekim Tarihinde Duyuru Yapacak Askerlik Yerleri Saat Kaçta Açıklanacak? E-Devlet Üzerinden Askerlik Yerleri Sorgulama Kasım Celbi İçin Geri Sayım Başladı

KASIM 2024 CELP DÖNEMİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kasım ayında askere gitmeye hazırlanan binlerce yükümlü için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merakla beklenen Kasım 2024 celp dönemine ait askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden açıklayacak. Askerlik yerleri, MSB’nin açıklayacağı bilgiler doğrultusunda, asker adayları için büyük önem taşıyor. Gençler, birliğine teslim olacağı tarih ve yer bilgisini önümüzdeki günlerde sistemden öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Kasım celp dönemi için askerlik yerlerinin 31 Ekim Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı duyurunun, günün erken saatlerinden itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

SONUÇLAR HANGİ SAATTE YAYINLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre, 31 Ekim 2024 tarihinde askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime sunulacak. Gün içerisinde yapılacak duyurunun saat bilgisi netleşmese de, sabah saatlerinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİNE NASIL ERİŞİLİR?

Askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden “Milli Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve Bedelli Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetine ulaşmak gerekiyor. “Kurumlar” bölümünden Milli Savunma Bakanlığı sayfasına giderek, ilgili hizmeti arama kutusuna yazarak sorgulama ekranına erişim sağlanabilir.