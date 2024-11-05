“Kasım 2024 Emekli Promosyonunu Güncelleme”

EMEKLİ PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ FIRSATLAR

Emekliler, maaşlarını üç yıl boyunca tercih ettikleri banka aracılığıyla almak suretiyle belirlenen tutarda nakit promosyon ödeme fırsatlarından faydalanabiliyorlar. İşte, Kasım 2024 itibariyle emekli promosyonu sunan bankaların listesi ve emeklilere sağladıkları promosyon miktarları.

BANKA PROMOSYON MİKTARLARI

ING Bank, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon veriyor. Ziraat Bankası, emekli maaşlarını kendi bankası aracılığıyla alacak emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Bunun koşulu, emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’na taşımaları.

ŞEKERBANK VE HALKBANK PROMOSYONLARI

Şekerbank, maaşı 0-9.999 TL olanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon sunuyor. Halkbank ise 3 yıl boyunca emekli maaşını bu bankadan almak üzere taahhütte bulunan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. 10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

GARANTİ BBVA’DAN EMEKLİLERE DESTEK

Garanti BBVA, 10.000 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon sunuyor. Yapı Kredi, maaşı 0 – 9.999 TL arasında olanlara 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon veriyor.

DİĞER BANKALARIN PROMOSYONLARI

Denizbank, 0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. TEB’in 0 – 10.000 TL arası maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor. Vakıfbank ise benzer şekilde, 0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.

AKBANK VE QNB FİNANSBANK’TAN PROMOSYON AYAĞI

Akbank, 0 – 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon veriyor. QNB Finansbank da aynı promosyon yapısını izleyerek, 0 – 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon sağlıyor.

İŞ BANKASI VE FİBEBANKA İLE SONUÇLANAN PROMOSYONLAR

İş Bankası, 0 – 10.000 TL arası maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödeme fırsatı sunuyor. Fibebanka da, 0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.