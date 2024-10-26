Kasım Ayında Ara Tatil Tarihleri 2024-2025

ÖĞRENCİLERİN YENİLENME ŞANSI

Kasım ayında gerçekleşecek ara tatil, öğrencilerin ders yoğunluğundan sıyrılıp yenilenmeleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda bu yılın Kasım ayı ara tatilinin tarihleri de yaklaşıyor. Öğrenciler ve veliler, “Kasım ara tatili ne zaman 2024-2025?” sorusunun cevabını merak ediyor.

KASIM ARA TATİLİ TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, yoğun bir dönemin ardından öğrencilere dinlenme imkânı tanıyacak. Bu yıl Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonları da dahil olmak üzere öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak. Bu süre zarfında dinlenme ihtiyacını karşılayacak ve enerji toplayacaklar.

İKİNCİ DÖNEM VE YAZ TATİLİ

Kasım ara tatili sonrasında öğrenciler, 31 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak olan ikinci dönem ara tatilinin ardından eğitimlerine devam edecek. Yıl sonunda ise 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla yaz tatiline başlayacaklar.