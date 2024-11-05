“Kasım Ayında En Uygun Otomobiller”

Otomobil fiyatları genel olarak yükseliş trendini sürdürüyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlar üzerinde baskı oluşuyor. Türkiye’de en uygun fiyatlı otomobillerin listesi belli oldu.

EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic modeli, 2.267.531 TL’den satışa sunuluyor. BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg fiyatı ise 2.447.500 TL olarak belirlendi. Cupra Leon 1.5 ETSI 150 PS DSG VZ-Line modeli 1.860.000 TL’den satışta. Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp fiyatı 889.900 TL.

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT modelinin fiyatı 1.030.500 TL, Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS fiyatı ise 1.385.600 TL olarak müşterilere sunuluyor. Mercedes A200 AMG benzinli otomatik versiyonu ise en uygun fiyatlı otomobiller arasında 2.543.000 TL’den satışta.

ÖNE ÇIKAN MODELLERİN FİYATLARI

MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps modeli 1.299.000 TL, Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel versiyonu 1.075.900 TL’den satılıyor. Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı 1.090.000 TL. Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG’nin fiyatı 1.310.000 TL, Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life modeli ise 1.359.000 TL’den satışta.

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S, 1.390.000 TL’den alıcı bekliyor. TOGG V1 RWD Standart Menzil fiyatı 1.432.600 TL, Lexus LBX Elegant Hybrid ise 2.050.000 TL olarak duyuruldu. BYD ATTO 3 1.590.000 TL, Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik ise 1.332.000 TL’den satışta. Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. modeli ise 920.000 TL’den alıcı buluyor.