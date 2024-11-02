“Kasımpaşa Beşiktaş’ı Evinde Geçti”

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

2024-2025 sezonunda Süper Lig’deki heyecan sürüyor. Ligin 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, Kasımpaşa ise Sami Uğurlu idaresinde mücadele etti. Hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği karşılaşma, Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta, rakibi Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi.

Kasımpaşa MAÇI ÇEVİRDİ

Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi’nin attığı golle öne geçti. Ancak Kasımpaşa, 54. dakikada Claudio Winck ile eşitliği sağladı. Konuk ekip, 70. dakikada Aytaç Kara’nın golüyle 2-1 öne geçti. Son dakikada Mamadou Fall’ın kaydettiği golle durum 3-1’e geldi. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmazken, Beşiktaş sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş’ta, 28. dakikada sarı kart gören Emirhan Topçu, Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü. Kasımpaşa’da ise Nuno Da Costa, 65. ve 90+2. dakikalarda gördüğü iki kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, Galatasaray maçında aldığı ilk mağlubiyetin ardından, ligde üst üste ikinci kez kaybetti. Namağlup unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında da ilk kez yenilgi yaşadı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 20’de tutarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8’e yükseldi. Kasımpaşa ise 14 puana ulaştı.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR’E KONUK OLUYOR

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Kayserispor’u ağırlayacak.