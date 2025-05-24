Kasımpaşa, Gaziantep ile 2-2 berabere

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK’nın puanı 44’e, Kasımpaşa’nın puanı ise 47’ye yükseldi. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ikinci yarıdaki performanslarıyla galibiyeti kaçırdıklarını belirtti.

TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Yılmaz, “Takımımı ve Gaziantep ekibini tebrik ediyorum. İki takım da ligin başı gibi mücadele etti. İlk devrede küçük detaylarla 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci devre de oynadığımız oyunla 2-2’yi bulduk. Daha iyisini de yapabilirdik. Maçın skorundan değil ama oyundan memnunum. Oyuncularımın ikinci devre verdiği reaksiyon beni çok mutlu etti. Çok gurur duydum. Çünkü bizler ciddi takımız, ciddi bir camiayız. Ben ciddi bir hocayım. Oyuncularımın da çok ciddi olması gerekiyor. Son iki hafta olarak değil, bizim her zaman hazırlık maçı dahil çok ciddi olmamız gerekiyor.”

GELECEK PLANLAMASI VE OYUNCU KARAKTERİ

Yılmaz, bu maçların oyuncuların geleceğini belirlediğini vurgulayarak, “Çünkü aslında insanların, oyuncuların geleceğini belirleyecek maçlar bu maçtır. Oyuncunun karakterini görüyorsun bu maçlarda. Nasıl bir oyuncu karakterine sahip olduğunu görüyorsun. Ben bugün oyuncularımın oyuncu karakteriyle tekrardan gurur duydum. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Önümüzdeki sene için bundan sonrasının planını yapmaya başlayacağız” dedi.