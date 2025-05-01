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Kastamonu’da Ne Yazık Ki Ölü Bulundu

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OLAYIN YERİ VE KURBAN

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Yeniboyundurçak köyünde gerçekleşen üzücü olayda, yalnız yaşayan ve iki çocuk babası olan 60 yaşındaki Murat Çorbacı’dan iki gündür haber alınamıyordu. Komşuları, eve baktıklarında adamın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.

ÖNCÜL DURUM VE MORG İŞLEMLERİ

Durum hemen bildirilince olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda Çorbacı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

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