Katar, Batı’ya Doğalgaz Krizi Uyarısı Yaptı

İSRAİL’İN SAĞLAMASIYLA KRİZ ORTAMI

İsrail’in İran’a ait dev doğalgaz sahasına yaptığı saldırıların ardından, bu sahayı paylaşan Katar, enerji devleriyle kriz üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi. Reuters’a konuşan bir endüstri kaynağı ve bölgedeki bir diplomat, Katar devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve aynı zamanda ülkenin enerji bakanı olan Saad Al Kaabi’nin, enerji firmalarından ABD, Britanya ve Avrupa hükümetlerini, çatışmanın Katar’dan gaz ihracatını riske atması ve küresel gaz arzı üzerindeki tehdidin artması konusunda uyarmalarını istediğini belirtti. Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) operasyonundaki bir kesinti, Doha’nın dünyanın en büyük doğalgaz rezervinden ihraç edilen gazın yaklaşık %20’sini temsil eden küresel arzı etkileyebilir.

KATAR’IN YABANCI DEVLERLE GÖRÜŞMELERİ

Reuters’a göre, bölgedeki bir diplomat, “QatarEnergy, yabancı ülkelerin olası tırmanmanın Katar’daki gaz üretimine etkilerinin tamamen farkında olmasını sağlıyor” şeklinde ifade etti. Kaabi, bu hafta Doha’da, QatarEnergy’nin North Field genişletme projesinde yer alan yabancı şirketlerin büyükelçileriyle de bir araya geldi. Şu ana kadar sevkiyatlarda herhangi bir aksama olmaması dikkat çekiyor. ABD’li enerji devleri ExxonMobil ve ConocoPhillips, İngiliz Shell, İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies, Katar’ın LNG ihracatını önümüzdeki yıllarda önemli bir şekilde artırması planlanan genişleme projesinde yer alıyor. Katar, şu anda yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretiyor ve QatarEnergy’nin ihracatında herhangi bir sorun yaşanmıyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE RİSKLER

Katar, İsrail’in İran’ın doğalgaz sahasına saldırısını, QatarEnergy tesislerine yaklaşık 200 kilometre mesafede gerçekleşmesine rağmen, “pervasız bir hamle” olarak adlandırdı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, yaptığı basın toplantısında, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle North Field’da küresel bir varlık söz konusudur” dedi. İsrail’in yeni saldırılarının, Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanları riske atabileceği ve operasyonların durmasına sebep olabileceği yönünde endişeler var. Ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini engelleme girişiminin, Katar’ın üretimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği kaydedildi.

QATENERGY’DEN ALTYAPI KORUMA ÖNLEMLERİ

Reuters’a göre, QatarEnergy, bu hafta LNG tankerlerine Hürmüz Boğazı’nın dışında kalmalarını ve yalnızca yüklemeden bir gün önce Körfez’e girmelerini yönlendirdi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak aksaklıklardan en fazla Asya’daki alıcılar etkilenecek. Bu alıcılar, Atlantik havzasından gaz kargolarını çekmek için fiyat tekliflerini artırmak zorunda kalacaklar. LNG arzındaki potansiyel sorunlar, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarını yükseltti. Cuma günü itibarıyla, fiyatların milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara ulaşmasıyla, geçen haftaya göre %11’lik bir artış kaydedildi.