Katar, Batıya Doğalgaz Krizi Uyarısı Yaptı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONRASI KATAR KRİZ GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

İsrail’in İran’ın dev doğalgaz sahasına yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Katar, bu sahayı paylaşan ülke olarak enerji devleriyle kriz görüşmeleri yapmaya başladı. Reuters’a konuşan bir endüstri kaynağı ve bölgedeki bir diplomat, Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve ülkenin enerji bakanı Saad Al Kaabi’nin, enerji şirketlere ABD, Britanya ve Avrupa hükümetlerinden, çatışmanın Katar’dan yapılan gaz ihracatını riske atabileceği konusunda dikkatli olmalarını istediğini aktardı. Eğer Katar’daki sıvılaştırılmış doğalgaz operasyonunda bir kesinti yaşanırsa, Doha’nın dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden sağladığı gazın yaklaşık %20’sinin küresel arzı etkilenebilir.

KATAR’IN KÜRESEL DOĞALGAZ REZERVLERİ TEHLİKEDE

Bölgedeki bir diplomat, “QatarEnergy, başka ülkelerin olası bir tırmanmanın Katar’daki gaz üretimine etkilerinin tamamen bilincinde olmalarını sağlıyor” dedi. Ayrıca, Kaabi bu hafta Doha’da, QatarEnergy’nin Kuzey Sahası genişletme projesinde yer alan şirketlerin temsilcileri ile bir araya geldi. Şu ana kadar sevkiyatta herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. ABD’li enerji şirketleri ExxonMobil ve ConocoPhillips, İngiliz Shell, İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies, Katar’ın LNG ihracatını önümüzdeki yıllarda %82 oranında artıracak genişleme projesinde yer alan şirketler arasında. Katar şu anda yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretiyor ve QatarEnergy’nin ihracatında şu ana kadar bir kesinti yok.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KATAR’IN GAZ ÜRETİMİNİ TEHLİKEYE ATABİLİR

Katar, İsrail’in İran’ın doğalgaz sahasına yönelik eylemlerini, QatarEnergy tesislerine yaklaşık 200 kilometre mesafede gerçekleştiği için “pervasız bir hamle” olarak tanımladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, gazete konferansında, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle Kuzey Sahası’nda küresel bir varlık söz konusu” ifadelerini kullandı. İsrail’in yeni saldırılarının, Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanları riske atabileceği ve operasyonların durmasıyla sonuçlanabileceği ifade edildi. Katar’a göre, İsrail’in İran’ın Buşehr nükleer santraline düzenleyeceği bir saldırı da benzer sonuçlar doğurabilir. Radyoaktif kirlilik durumunda, Katar’ın sondaj platformlarına erişim engellenebilir.

QATARENERGY’NİN SAMİMİ TEDBİRLERİ

Reuters’a konuşan iki kaynağa göre, QatarEnergy bu hafta LNG tankerlerine Hürmüz Boğazı’nın dışında kalmaları ve yüklemeden bir gün önce Körfez’e girmeleri talimatını verdi. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar, en çok Asya alıcılarını etkileyecek. Bu alıcılar, Atlantik havzasından gaz kargoları temin etmek amacıyla fiyat tekliflerini artırmak zorunda kalacak. Reuters’ın analizine göre, LNG arzında yaşanabilecek aksaklıklara dair endişeler, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarını yükseltti. Cuma gününe kadar fiyatlar milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara erişti; bu da geçen haftaya göre %11’lik bir artış anlamına geliyor.