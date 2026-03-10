Katar’da Mahsur Kalan Türk Sporcular Yurda Döndü

Küçükada Spor Kulübü, Kuşadası’ndan uluslararası futbol turnuvası için yola çıktı

Küçükada Spor Kulübü, 25 Şubat’ta Katar’ın Doha şehrinde Aspire Akademi tarafından düzenlenen uluslararası futbol turnuvasına katılmak üzere harekete geçti. Fakat, 28 Şubat tarihindeki ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte bölgedeki gerilim artınca hava sahaları kapandı ve turnuva iptal edildi. Basra Körfezi çevresinde meydana gelen füze ve dron saldırıları sonucunda hava trafiği durdurulunca, Türk kafilesi Doha’da mahsur kaldı.

MAHSUR KALMA SÜRECİ

Doha’da tam 12 gün beklemek zorunda kalan 31 kişilik ekip, gerekli izinlerin alınmasının ardından dün saat 15.00’te Aspire Akademi tesislerinden ayrılarak otobüsle Riyad’a doğru yola çıktı. 12 saatlik bir kara yolculuğunun ardından Riyad’a ulaşan kafile, bugün sabah saat 06.30’da Türk Havayolları uçağıyla İstanbul’a geldi. İstanbul’dan İzmir’e geçerek buradan kara yoluyla Kuşadası’na ulaşan grup, kulüp tesislerinde aileleri ve yakınları tarafından duygusal bir şekilde karşılandı.

KORKU DOLU ANLAR

Ailesine kavuşma mutluluğunu yaşayan 12 yaşındaki Sami Efe Sönmez, yaşadıkları endişeli anları şöyle aktardı: “Biraz korktuk ama kaldığımız tesis oldukça güvenliydi. Havada füzeleri görebiliyorduk. Füzeler havadayken imha ediliyordu ama kalıntıları yere düşüyordu. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Sağlık durumum iyi, sadece kulağım biraz ağrıyor.”

DUYGU DOLU BİR KAVUŞMA

Sami Efe’nin babası Gürkay Sönmez ise çocukların sağ salim dönmesinin kendilerini büyük bir sevinçle doldurduğunu belirterek, kafileyle ilgilenen yetkililere teşekkür etti: “Her insanın evladı canından bir parça. Allah bugün bana can parçama kavuşmayı nasip etti. Çocuklarımızla Doha’da mahsur kaldıkları süre boyunca ilgilenen herkese minnettarız.”

TEŞEKKÜR MESAJI

Kafile Başkanı Mustafa Gökçe, yaklaşık 26 saat süren zorlu yolculuğa değinerek, “21 evladımızın sorumluluğu üzerimizdeydi. Aileler Kuşadası’nda çok tedirgindi. Biz de endişeliydik ama çok şükür çocuklarımızın burunları bile kanamadan ailelerine teslim ettik. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Osman Aşkın Bak ve destek olan herkese teşekkür ediyorum.” diyerek duygu dolu anlarını paylaştı.