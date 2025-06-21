Katar, Kriz İçin Enerji Görüşmeleri Yapıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI KATAR’DA KRİZ GÖRÜŞMELERİNE NEDEN OLDU

İsrail’in İran’ın dev doğalgaz sahasına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, bu sahayı İran ile paylaşan Katar, bu hafta enerji devleriyle kriz görüşmeleri yaptı. Reuters’a bilgi veren bir endüstri kaynağı ve bir diplomat, Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve aynı zamanda enerji bakanı olan Saad Al Kaabi’nin, enerji şirketlerinden ABD, İngiltere ve Avrupa hükümetlerini, çatışmanın Katar’dan yapılan gaz ihracatına olan tehditler konusunda uyarmalarını istediğini belirtti. Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) operasyonlarında herhangi bir kesinti, Doha’nın dünyanın en büyük doğalgaz rezervinden elde ettiği gazın yaklaşık %20’sinin global arzına zarar verebilir.

KATAR, GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ PAYLAŞTI

Reuters’a konuşan bir diplomat, “QatarEnergy, yabancı ülkelerin olası bir tırmanmanın Katar’daki gaz üretimine etkilerinin tamamen farkında olmasını sağlıyor” diye aktardı. Kaabi, bu hafta Doha’da QatarEnergy’nin North Field (Kuzey Sahası) genişletme projesinde yer alan şirketlerin bağlı olduğu ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi. Şu ana kadar sevkiyatta herhangi bir aksama yaşanmadı. ABD’li enerji devleri ExxonMobil ve ConocoPhillips, İngiliz Shell, İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies, Katar’ın LNG ihracatını önümüzdeki yıllarda yaklaşık %82 oranında artırması beklenen genişleme projesinde yer alıyor. Katar, şu anda yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretiyor.

KATAR, İSRAİL’İN SALDIRILARINI KINADI

Katar, İsrail’in İran’ın doğalgaz sahasına düzenlediği saldırıyı, QatarEnergy tesislerine yaklaşık 200 kilometre mesafede gerçekleşmiş olmasına rağmen “pervasız bir hamle” olarak değerlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle North Field’da küresel bir varlık söz konusudur” dedi. Ayrıca, İsrail’in İran’daki gaz sahasına yönelik yeni saldırılarının Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanları riske atabileceği ve operasyonların durmasına yol açabileceği de ifade edildi.

BASRA KÖRFEZİ’NDEKİ TEHDİTLER VE ETKİLERİ

Katar’a göre, İsrail’ın İran’ın Buşehr nükleer santraline düzenleyeceği bir saldırı da aynı sonuçları doğurabilir. Basra Körfezi sularının radyoaktif kirliliğe uğraması durumunda, büyük çoğunluğu açık denizde bulunan Katar sondaj platformlarına erişim olanaksız hale gelebilir. bazı İranlı yetkililerin ifade ettiğine göre, Tahran Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini engellemeye kalkarsa, Katar’ın doğalgaz üretimi de sekteye uğrayabilir. Zira Doha’nın LNG tankerleri, başta Avrupa ve Doğu Asya olmak üzere neredeyse tüm müşterilerine ulaşmak için bu kritik boğazdan geçmek zorunda.

QATARENERGY, TEDBİRLER ALIYOR

Reuters’a bilgi veren iki kaynağa göre, QatarEnergy, bu hafta LNG tankerlerine Hürmüz Boğazı’nın dışında kalmaları ve sadece yüklemeden bir gün önce Körfez’e girmeleri talimatını verdi. Hürmüz Boğazı’ndaki olası kesintilerden en çok Asya’daki alıcıların etkilenmesi bekleniyor. Bu alıcılar, Atlantik havzasından gaz kargolarını çekebilmek için fiyat tekliflerini artırmak ve Avrupa’daki alıcılarla rekabet etmek zorunda kalacak. Reuters’ın değerlendirmesine göre, LNG arzındaki aksaklıklara dair endişeler, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarını yükseltiyor. Cuma günü itibarıyla fiyatlar, milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara çıkarak, geçen haftaya göre %11’lik bir artış yaşadı.