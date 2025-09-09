Katar, Saldırıya Misilleme Hakkını Saklıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, diğer ülkelere yönelik saldırılarını da devam ettiriyor. İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey yetkililerinin buluşma gerçekleştirdiği bir binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas, liderlerinin İsrail’in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu, ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ile 4 mensubunun yanı sıra bir Katarlı polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

KATAR’DAN ŞİDDET ŞİKAYETİ

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bu saldırıya dair, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir haydut ve devlet terörü uyguluyor. Saldırıya karşı yasal işlemleri başlatmak için bir hukuk ekibi oluşturduk. Katar’ın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya asla göz yummayacağını ve bu alçakça saldırıya karşı misilleme hakkını saklı tuttuğunu teyit ediyoruz” açıklaması yaptı.

SALDIRI ÖNCESİ HABER ALINDIĞI İDDIASI REDDEDİLDİ

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya yönelik, “Katar’ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır” dedi. Macid el-Ensari, ABD’li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin, İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti.