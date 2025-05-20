Katar Uçak Satışı Hediye Tartışması Sürüyor

DÜNYA BASININDA KONUSU OLAN JET

Dünya medyası, Katar hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri’ne hediye etmeyi düşündüğü 400 milyon dolarlık jeti konuşuyor. İddialara göre, Donald Trump yönetimi, Katar’dan Air Force One olarak kullanılabilecek bir Boeing 747 almayı talep etti. Ancak bu, ABD Başkanı’nın Katar’ın ona bu jeti bir “hediye” olarak sunduğu yönündeki açıklamasıyla çelişiyor.

BOEING’DEKİ GECİKMELER

Trump göreve başladığında, Boeing’in mevcut başkanlık uçaklarını değiştirmek amacıyla ürettiği yeni jetlerin en az 2 yıl daha teslim edilemeyeceği öğrenildi. Ancak Trump yönetimi, o dönem için bir yedek uçak arayışındaydı ve Hava Kuvvetleri alternatifler üzerinde duruyordu. Bu süreçte, ABD Başkanı, Ortadoğu elçisi Steve Witkoff’tan uygun uçakların listesini istemişti. Pentagon’un Boeing ile ilk görüşmesinin ardından, dünya genelindeki diğer Boeing müşterilerine dair bir liste sunuldu. İkinci bir kaynak, “Katar da o müşterilerden biriydi” ifadesini kullandı. Yakın zamanda lüks jetin iç mekanına dair görüntülerin paylaşıldığı da belirtildi.

KATAR’IN YETKİSİ

Pentagon’un “uçağı satın almayı teklif ettiği” ve Katar’ın bu öneriye sıcak baktığı bildirildi. Üçüncü bir kaynağın aktardığına göre, Pentagon, Beyaz Saray’ın bu öneriyi desteklediğini öğrendikten sonra Katar ile müzakerelere başladı ve Witkoff, ilk görüşmelerin düzenlenmesine yardımcı oldu.

TRUMP’IN HEDİYE İLE İLGİLİ VURGULARI

Trump, anlaşmayı Katar kraliyet ailesinden gelen bir “jest” ya da “katkı” olarak tanımlamada ısrarcı oldu. Truth Social’da, “BU BİR HEDİYE, ÜCRETSİZ” paylaşımında bulundu. Hem Washington hem de Doha, bu transferin gerçekleşmesi halinde, işlemin Katar Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yasal bir çerçevede yürütüleceğinin altını çizdi. Trump, kendi partisinden bile eleştiri alırken, Katar bu uçağın Trump’a özel bir hediye olmadığını, “hükümetlerarası bir işlem” olduğunu savundu.

ETİK SORULAR VE YASA TASARISI

Bu plan, ABD Anayasası’nın hükümet yetkililerinin “herhangi bir Kral, Prens veya yabancı devletten” hediye kabul etmesini yasaklaması nedeniyle önemli etik soruları gündeme getirdi. ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Donald Trump’ın Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı sundu.