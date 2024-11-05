Katılım Emeklilik’te Fon Büyüklüğü 30 Milyar TL’yi Geçti

ISTIKRARLI BÜYÜME STRATEJISI

Katılım Emeklilik, yılın son çeyreğinde istikrarlı büyümeye devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla Katılım Emeklilik’in Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğü yılın başına göre yüzde 85 artarak 30 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “10’uncu yılımızı geride bırakırken katılımcılarımızın ilgisi ve güveni sayesinde fon büyüklüğümüzü ve pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Sincek ayrıca, 2024 yılı içerisinde ödediği toplam katkı payı belirlenen limitin altında kalan BES katılımcıları için yüzde 30 devlet katkısından en yüksek şekilde yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu hatırlatıyor.

YENILIKÇI ÜRÜNLER VE FON SEÇENEKLERİ

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılım esaslı faizsiz fon seçenekleri ve yenilikçi ürünleri ile sektöründe liderliği sürdürdüklerini ifade etti. “Katılımcılarımızın ilgisi ve güveni sayesinde fon büyüklüğümüzü ve pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Eylül ayı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yılın başından itibaren yüzde 85’lik artışla 30 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. Sektördeki 10’uncu yılımızda sunduğumuz 17 faizsiz fon seçeneği ile, faizsiz bireysel emeklilik hizmeti veren şirketler arasında en çok fon tercihi sunan şirketiz” dedi. Ayrıca, güçlü dağıtım kanalları ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımları ile rekabetçi güçlerini artıracaklarını belirtti.

DEVLET KATKISI FIRSATI

BES katılımcılarına yıl sonunun yaklaşmasıyla önemli bir hatırlatmada bulunan Ayhan Sincek, devlet katkısından en fazla yararlanabilmek için ödedikleri katkı paylarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 30 devlet katkısının üst limiti, asgari ücrete göre belirleniyor. 2024 yılı içinde ödediği toplam katkı payı belirlenen limitin altında kalan katılımcılar için, yıl sonuna kadar yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanma imkânı geçerli. Her yıl için tanınan devlet katkısı hakkı, o yıl ile sınırlı” ifadesini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK

Katılım Emeklilik’in sektörün dijital dönüşümüne katkı sağladığını belirten Sincek, “Mobil Fon Asistanı projemiz ile dijital dönüşüm alanında yenilik sunduk. Yapay zekâ tabanlı bu akıllı asistan, katılımcıların birikimlerini en uygun şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Kullanıcılar, yatırım yapmadan önce doldurdukları risk profili anketi ile kişisel tercihlerine dair bilgiler elde ediyor. Bu veriler doğrultusunda, Fon Asistanı katılımcılara özel tasarruf önerileri sunarak, getirilerini artırmalarını sağlıyor” dedi. Katılımcılar, uygulama aracılığıyla fonların performansını inceleyebilir ve yatırım kararlarını veri odaklı bir yaklaşımla alabilirler.