Katilin Cezası Bozuldu, Serbest Kalabilir

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 16 Temmuz 2020’de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı ile ilgili Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararını oy çokluğu ile bozdun. Yargıtay, katilin niteliksiz kasten öldürme suçuyla yargılanmasını talep etti. Bu çerçevede Avcı, 7 yıl içinde serbest kalma ihtimali ile karşı karşıya bulunuyor. Baba Gültekin, “Beş yıldır aynı acıyı yaşatıyorlar” diyerek duruma tepki gösterdi.

PINAR GÜLTEKİN’İN ÖLDÜRÜLME ŞEKLİ

Muğla’da, 16 Temmuz 2020’de kaybolduktan 5 gün sonra diri diri yakılarak öldürüldüğü tespit edilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, katil Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını iptal ederek, “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” unsurlarının oluşmadığına hükmetti. Bu karar sonrası Avcı’nın “niteliksiz kasten öldürme” suçundan yargılanması gerektiği ifade edildi. Eğer haksız tahrik indirimi uygulanırsa, sanık en iyi ihtimalle 7 yıl, en kötü ihtimalle 11 yıl sonra serbest kalabilir.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın aktardığına göre; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz eden mağdur ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Yargıtay kararının oy çokluğu ile alındığını belirtti. Avukatı, “Sanık Cemal Metin Avcı’nın müvekkillerimizin kızı Pınar Gültekin’i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği gerekçesiyle kararın sanık lehine bozulması hukuk garabetidir” diye konuştu. Epözdemir, 3 defa değişen ve iç çelişkiler barındıran bir haksız tahrik savunmasına dayanarak sanığın cezasının hafifletilmesini hukuken kabul edilemez buldu. Ayrıca, bu kararın kadın cinayetleri ile mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

PINAR GÜLTEKİN’İN ÖLDÜRÜLME ŞEKLİ VE TÜRK CEZA KANUNU

Epözdemir, Pınar Gültekin’in öldürülme şeklinin açıkça “canavarca hisle” işlendiğini vurguladı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Pınar Gültekin henüz canlıyken yakılarak, üzerine beton dökülerek nehre atıldı. Ancak Yargıtay, bu duruma rağmen ‘canavarca hisle öldürme’ olmadığına hükmetti. Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde ‘canavarca hisle öldürme’ tanımının içinde canlı yakmanın örnek olarak gösterildiğini hatırlatan Epözdemir, bu nitelikli halin Pınar Gültekin için uygulanmamasını düşündürücü buldu.

TAHLİYE İHTİMALLERİ

Sanık 12 yıl ceza alırsa 7 yıl sonra, 18 yıl ceza alırsa 11 yıl sonra serbest kalabilecek. Eğer Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda yeni yargılamada alt sınırdan ceza verilirse, Cemal Metin Avcı Temmuz 2027’de, üst sınırdan ceza verilirse Temmuz 2031’de tahliye edilecek. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yeniden kesinleşirse, Avcı 2050’de serbest kalabilir.

CANAVARCA HİSLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Epözdemir, canavarca his ile ilgili, “TCK 82. maddenin gerekçesine göre canavarca hisle öldürmenin en bariz tezahürü diri diri yakmaktır. Bunun dışında, boğazın kesilmesi veya kişinin parçalanarak öldürülmesi gibi eylemler de bu kapsamda en ağır suç örnekleri biridir” ifadelerini kullandı.