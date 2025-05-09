Kavga, Ünlü Emlakçı Long’un Ölümüyle Sonlandı

SKANDAL OLAY ABD’DE GERÇEKLEŞTİ

Dallas bölgesinde gerçekleşen olay, 5 Nisan 2025 tarihinde saat 02.30’da meydana geldi. Ünlü emlakçı Ashlee Long, bir arkadaşıyla iş görüşmesinden çıktıktan sonra yolda ilerlerken aniden Kendrick Finc ile karşılaştı. Finc, “Mercedes aracıma dokundun” diyerek Long’a saldırdı. Aniden yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Long’un arkadaşı William Kistler çantasındaki silaha yöneldi. Bu durumu gören Finc, belindeki tabancayı çekerek üç el ateş etti. Uzun, açılan ateşle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, fakat hayatını kaybetti.

KENDİSİNİ TETİKÇİ OLARAK TANITTI

Olayın hemen ardından Finc, polisi arayarak kendisinin tetikçi olduğunu kabul etti. Finc’in geçmişte sabıkalı olduğu ve uyuşturucu ile hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Avukatı ise Kistler’i suçlayarak, Long’un ölümünün arkadaşının eylemleri sonucunda gerçekleştiğini öne sürdü. Finc’in avukatı, müvekkilinin yalnızca kendisini savunduğunu iddia etti.

AİLE AÇIKLAMADA BULUNDU

Long’un ailesi, kızlarının yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu ifade ederek medyayla konuşmaktan kaçındı. Long’un annesi Michelle Long, konuya dair yaptığı açıklamada, “Hala kafam karışık. Her gün sersem gibi hissediyorum” dedi.