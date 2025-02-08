Kavgacı Balıklara Özel Bölmelerde Satış Yapılıyor

KAVGACI SİYAM BALIKLARI ELAZIĞ’DA SATIŞTA

Uzak Doğu ülkelerinde, az oksijenli sularda yetişen ve halk arasında beta olarak tanınan kavgacı siyam balığı, Elazığ’daki akvaryumcularda ayrı bölümlerde tutularak satışa sunuluyor. Anayurtları Tayland olan bu balık türü, genel olarak Uzak Doğu ülkelerinde bulunuyor ve Elazığ’da yoğun bir ilgi görüyor. Kendi türlerine ve özellikle hemcinslerine karşı aşırı saldırgan olan siyam balığı, iki erkek betanın bir araya gelmesi durumunda ciddi kavgaların yaşanmasına yol açıyor.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI VE BESLENME ÖZELLİKLERİ

Az oksijenli sularda yaşamaya adapte olan siyam balığı, doğal yaşam alanlarında genellikle sivrisinek larvaları, kurtçuk ve su piresi gibi canlıları besin olarak tüketiyor. Bu özellikleriyle, Elazığ’daki akvaryumcularda en çok ilgi gören balık türlerinden biri haline geliyor. Akvaryum işletmecisi Levent Göksun, konu hakkında şu açıklamayı yapıyor: “Anavatanı Singapur, Malezya ve Uzak Doğu ülkeleridir. Bataklık yerlerde yetişir ve kavgacı bir ırktır. Kendi ırkıyla kavga eder. Sadece çiftleşme zamanında dişisi ile birlikte yumurta yaparlar. Daha sonra dişiyi de kovar. Yavrusunu erken kendi büyütür. O yüzden hep tekli bölümlere bırakıyoruz ki kavga etmesinler.” Bu bilgiler, Elazığ’daki vatandaşların ilgisinin neden bu kadar yoğun olduğunu gösteriyor.