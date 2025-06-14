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Kavurma, Kalsiyumla Daha Lezzetli Olur

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KAVURMANIN KALİTESİ

Geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan kavurma, su yerine kalsiyum kaynağı ile pişirilince lokum kıvamına geliyor. Bu şekilde hazırlanan kavurma, etin hem daha yumuşak hem de sulu olmasını sağlıyor. Aynı zamanda lezzete yeni bir boyut kazandırıyor.

KAVURMANIN AVANTAJLARI

Kalsiyum kaynağı ile pişirilen kavurmanın lifleri yumuşuyor ve böylece sindirimi kolaylaşıyor. Bu yöntem, özellikle dana etini hazırlarken tercih ediliyor. Tereyağı ve farklı baharatlarla zenginleştirilen kavurma, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

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