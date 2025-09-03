Kayboldu, sözleşme imzalayacaktı Ochoa

OCHOA’NIN TRANSFER MACERASI

Dünya transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, futbol tarihine geçecek bir olayla gündeme geldi.

İMZA İÇİN HAZIRLANIYORDU

İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos’la anlaşmaya varan Ochoa, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için kulüp binasına gitti. Ancak, kısa süre içinde ortadan kaybolduğu bildirildi. Sergio Gonzalez Pulgar’ın aktardığına göre; Ochoa, sözleşme detaylarını incelerken kahve alma bahanesiyle dışarı çıkıp tekrar geri dönmedi.

YETKİLİLER ARAYIŞA GEÇTİ

Burgos yetkilileri, Ochoa’nın kaybolmasının ardından ısrarlı bir şekilde onu aramaya başladı ancak onun telefonlarına yanıt alamadığı ifade edildi. Bu duruma ilişkin söylentiler yayılınca, Ochoa’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

SÖZLEŞME DEĞERİ DÜŞTÜ

Ochoa, kulübün kendisine sunduğu sözleşmenin değerinin aniden aşağı yönde ayarlandığını belirtti. “Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60’ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu.” şeklindeki ifadeleri ise olayın ciddiyetini artırdı.