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Kayıp Kız Çocuğu Suçlu Yanında Bulundu

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HATAY’DA KAYIP KIZ ÇOCUĞU BULUNDU

Hatay’da, “okula” diyerek evden çıkan ve 6 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Bu süreçte yapılan aramalar sonucunda, çocuk, 9 ayrı suç kaydı bulunan bir şahsın yanında yer alıyor.

OLAYIN GİDERİLEN SEBEPLERİ

Kayıp çocuğun durumu, ailesi ve toplum tarafından büyük bir endişe yaratıyordu. Güvenlik güçleri, çocuğun kaybolduğu günden itibaren sürekli olarak bölgede araştırmalar yapıyordu ve bu çabalar sonucunda kız çocuğuna ulaşıldı. Yaptığı eylemler ve sebep olduğu durum, ciddi bir konu olarak algılandı.

İLERLEYEN SÜREÇTE NE OLACAK?

Şu anki gelişmeler, göz önünde bulundurulduğunda, bu olayın nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Yetkililer durumu değerlendirmeye devam ederken, toplumun da bu konudaki hassasiyeti önemli bir rol oynuyor.

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