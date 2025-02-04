Kaynarca’da Tartışma Sonrası Cinayet Şüphesi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, 30 yaşındaki bir kişi, işsizlik ve evlilik meseleleri sebebiyle çıktığı söylenen tartışmada annesini av tüfeği ile vurup öldürdü. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kaybolduğunu bildiren Kadir Taşkın, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Söz konusu durumu itiraf eden Taşkın, gözaltına alındı.

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, dünkü akşam saatlerinde Kaynarca ilçesine bağlı Sarıbeyli Mahallesi’ndeki bir evde gelişti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Kadir Taşkın kaybolduğunu bildirmek için 112’yi aradı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Taşkın’a ulaşmayı başardı. Taşkın, evde annesi Behiye Taşkın’ı av tüfeği ile vurup öldürdüğünü itiraf etti. Bu itirafın ardından, ekipler eve giderek Behiye Taşkın’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İŞSİZLİK VE AİLE İLİŞKİLERİ

Öte yandan, olayın evlilik ve işsizlik sebebiyle çıkan bir tartışma neticesinde meydana geldiği öne sürülüyor. Annelerini öldüren Kadir Taşkın’ın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.