Kayseri’de 1 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAYSERİ’DE KAÇAK TAHIL OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent dışından gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

KAÇAK TÜTÜNÜN MİKTARI DİKKAT ÇEKİYOR

Detaylı inceleme yapıldığında, aracın kasasında piyasa değeri yüksek olan 1 ton 360 kilogram kaçak tütün bulundu. İlgili tütün ürünlerine el konulurken, aracı kullanan 30 yaşındaki Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, kaçakçılıkla mücadelesine devam ediyor.