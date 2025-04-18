Gündem

Kayseri’de 1 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

kayseri-de-1-ton-kacak-tutun-ele-gecirildi

KAYSERİ’DE KAÇAK TAHIL OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent dışından gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

KAÇAK TÜTÜNÜN MİKTARI DİKKAT ÇEKİYOR

Detaylı inceleme yapıldığında, aracın kasasında piyasa değeri yüksek olan 1 ton 360 kilogram kaçak tütün bulundu. İlgili tütün ürünlerine el konulurken, aracı kullanan 30 yaşındaki Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, kaçakçılıkla mücadelesine devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ambulans Helikopter, 4 Günlük Bebek İçin Havalandı

Düzce'de kalp rahatsızlığı bulunan 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'daki hastaneye acil olarak ulaştırıldı.
Gündem

“Asker Sayısı Binin Altına Düşecek”

Pentagon, önümüzdeki aylarda Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının 1000’in altına ineceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.