Kayseri’de Hızlı Tren İnşaatında Göçük Kazası

KAYA DÜŞMESİ OLAYI

Kayseri’deki hızlı tren inşaatında çalışan 7 işçinin yer aldığı şantiyeye aniden kaya parçaları düştü. Olay anında işçilerden 5’i son anda kaçmayı başarırken, 2 işçi kayaların altında kaldı. Kafasına düşen bir kaya parçası nedeniyle bir işçi hayatını kaybederken, diğer işçi bacaklarından yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Karakimse mevkisinde gerçekleşti. Çalışanlardan 5’i, düşen kayaların farkına vararak kaçarak kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi yaşamını yitirirken, bir diğer işçi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaralı işçiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili bilgilendirme yapan Vali Çiçek, “7 tane işçimiz vardiya çalışmasında aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın farkına vararak kaçtı. Maalesef bir işçi kafasına direkt olarak çarpan kaya parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer işçi de ayaklarında 2-3 tane kırıkla yaralandı ve hastaneye intikal etti” diye belirtti. Vali, “Yaralı vatandaşımızın şu anda hayati tehlikesi bulunmuyor. İçeride ekskavatör vardı ve makinenin çalıştığı sırada bu olayın meydana geldiğini biliyoruz.” sözleriyle durumu açıkladı.