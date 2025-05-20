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Kayseri’de Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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KAYNAK: KAYSERİ’DE MEYDANA GELEN KAVGA

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, Kayaaltı Mahallesi’nde E.Ö. ile M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜYOR

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine tarafların yakınları da dahil oldu. Bu olayda E.Ö. silahla vurularak ağır yaralandı.

E.Ö., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli olduğu değerlendirilen M.Ş. ve beraberindeki 2 kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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