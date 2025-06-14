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Kayseri’de Köpek Dövüşü Yapan 8 Gözaltı

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İNTERNET ÜZERİNDE KÖPEK DÖVÜŞÜ GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında gerçekleştirdikleri araştırmalarda köpek dövüşlerine dair görüntüler tespit ediyor. Bu çalışma çerçevesinde belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor.

OPERASYON SONUCUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Köpek dövüşünü düzenleyen M.C., dövüşte kullanılan iki köpeğin sahipleri A.O.G. ve O.K., dövüşte hakemlik yapan S.U. ile köpek dövüşüne destek veren H.D., M.A., A.B. ve H.Ç. yakalanıyor. Dövüşte kullanılan iki Anadolu Çoban Köpeği, koruma altına alınarak hayvan barınağına götürülmek üzere Sarıoğlan Belediyesi ekiplerine teslim ediliyor. Gözaltına alınan sekiz şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönlendiriliyor.

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