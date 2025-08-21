Gündem

Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de bir yolcu otobüsü, orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesine ve 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hüseyin Y. yönetimindeki otobüs, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerlemeye devam etti. Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjdeki ağaçlara çarpan otobüs, zor bir şekilde durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yolculardan Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı. Hatay’dan Giresun’a seyahat eden otobüste toplam 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

