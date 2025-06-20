Kayseri’de Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Kayseri’de 54 yaşındaki F.K. isimli kadın, çantasında ruhsatsız tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalandı. Olay, sabah saat 10.15 sularında Kayseri Adliyesi’nde gerçekleşti. F.K. isimli kadın, bir avukat ile görüşmek amacıyla adliyeye geldi.

Güvenlik Kontrolünde Yakalanması

Güvenlik kontrol noktasında görevli polis, F.K.’yı x-ray taramasına yönlendirdi. Tarama esnasında, polis memurunun dikkati sayesinde kadının çantasında ruhsatsız tabanca tespit edildi. Olay sonrasında, kadının üzerindeki silaha el konuldu. F.K., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Heyecan Yaratan Ziyaret

Öte yandan, bu olay esnasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği gün, F.K.’nın çantasında ruhsatsız tabanca ile yakalanması kısa süreli paniğe neden oldu.