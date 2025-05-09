Kayseri’de Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olayın Gelişimi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Osmangazi Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma ortaya çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce bir kişi bıçakla kolundan yaralandı. Olayın hemen sonrasında durumu bildirenler, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesini sağladı.

Yaralı ve Şüpheli

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi arkasından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma süreci de bu olayla alakalı olarak başlatıldı.