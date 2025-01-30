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Kayseri’de Üvey Kardeşe İstismar: 10 Yıl Hapis

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OLAYIN AYRINTILARI

Kayseri’de 11 Temmuz 2022’de gerçekleşen olayda, iddialara göre, A.A., üvey kız kardeşi R.A.’ya cinsel istismarda bulundu. Mağdur kız, yaşadığı durumu kendi yaştaki yeğenine anlattıktan sonra durum ortaya çıktı. Bunun üzerine, şikayet üzerine gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak, hakkında ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla dava açıldı.

DAVANIN SEYRİ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık A.A. hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen A.A., “Suçsuzum. Böyle bir şey yapmadım” şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanık A.A.’yı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

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