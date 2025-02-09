Kayseri’de Yeğeni İçin 15 Kilo Verdi

BAĞIŞLA KURTULDU

Kayseri’de yaşayan tansiyon hastası Songül Canpolat (59), doğuştan tek böbreği olan ve Avusturya’da 6 aydır nakil bekleyen yeğeni Kürşat Özkan (39) için 15 kilo verip, böbreğini bağışladı. Her gün sabah ve akşam 20.000 adım atarak zayıfladığını ifade eden Canpolat, “Tansiyon hastası olduğum için doktorlar zayıflayınca böbreğimi yeğenime verebileceğimi söyledi. 80 kilodan 65 kiloya düştüm. Yeğenimin kurtulması beni çok mutlu etti” dedi. Teyzesinin böbreği ile hayata tutunan Kürşat Özkan ise, “Teyzemin yaptığını her insan yapmaz. Ona minnettarım” diye dile getirdi.

AVUSTURYA’DA NAKİL BEKLİYORDU

Avusturya’da özel bir firmada optimize raportörü olarak görev yapan ve doğuştan tek böbreği bulunan iki çocuk babası Kürşat Özkan’a, beş yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların 6 ay önce nakil olması gerektiğini ilettiği Özkan’a, Avusturya’da uygun böbrek bulunamadı. Kayseri’de yaşayan ve tansiyon hastası olan teyzesi Songül Canpolat, yeğenine böbreğini bağışlamak istedi. Doktorların zayıflaması gerektiğini belirtmesi üzerine, Canpolat 6 ay boyunca düzenli egzersiz yaptı ve haftada 3 gün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kontrollerini yaptırdı. 6 ayda 15 kilo vererek 80 kilodan 65 kiloya düşen Songül Canpolat’ın böbreği yeğeni Kürşat Özkan’a nakledildi.

AMELİYAT SONRASI İYİ HABERLER

Ameliyat sonrası teyze-yeğen taburcu edildi. Yeğeni için ameliyat olduğunu anlatan Songül Canpolat, “Yeğenimin böbreğe ihtiyacı olduğunu duyduğum zaman Erciyes Üniversitesi’ne geldim. Doktorlarla görüştüm. Tansiyon hastası olduğum için zayıflayınca böbreğimi yeğenime verebileceğimi söyledi. Yürüyüş ve diyet yaparak kilo verdim. Bunun sonucunda böbreğimi yeğenime hediye ettim. 6 ay boyunca günde sabah ve akşam 20 bin adım atarak zayıfladım. Hipertansiyon hastası böbrek veremiyormuş ama ben zayıfladığım için verebileceğimi belirttiler. 12 gün hastanede kontrol edildi ve güzel bir tedavi yapıldı. Ardından yapılan kontroller sonrası böbreğimi nakledebileceğimi söylediler ve böbreğimi bağışladım” şeklinde konuştu.

KÜRSAT’TAN TEŞEKKÜR

Yeğenine Avusturya’ya uygun böbrek bulunamaması sonrası üzüntüsünü de paylaşan Canpolat, “Yeğenimle telefonla konuşurken böbrek ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben hemen ertesi gün doktora gittim. O gün zayıflamaya başladım. Yeğenimin kurtulması beni çok mutlu etti. Onun gözlerinin gülmesi, hayata umut dolu bakması beni mutlu etti. Hiç pişman değilim. Büyük bir istekle böbreğimi verdim. Tamamen sağlığına kavuşmasını da büyük bir heyecanla bekliyorum. Bütün insanların başkalarına hayat olmasını ve organlarını bağışlamasını istiyorum. Korkmasınlar” ifadelerini kullandı.

Doğuştan tek böbreği olan Kürşat Özkan ise, “5 yıl önce böbrek yetmezliği tespit edildi. Avusturya’da ailemden ve çevremden uygun böbrek bulamadık. Teyzeme durumu anlattım. O da ‘Ben deneyeceğim’ dedi. Sağ olsun uzun bir süreç sonunda kilo verdi. Sonunda da bana böbreğini verdi. Mutluyum. Yakın zamanda yurt dışına geri döneceğim. Bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teyzemin yaptığını her insan yapmaz. Ona minnettarım” dedi.

UZMANLARDAN İKNA EDİCİ AÇIKLAMALAR

Böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren ERÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih de, “Nefroloji ekibi ile çok güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Organizasyonumuzun öncesi ve sonrası için uzun bir süreç var. Nefrolojinin büyük bir emeği bulunuyor. Güvenli ellerde, güvenli şekilde yapılan her şey çok kıymetli oluyor. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. İnşallah insanların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Hayri Sipahioğlu ise, “Güzel ve başarılı bir ameliyata imza attık. Kürşat’ın diğer hastalardan ilginç bir hikayesi var. Teyzesinin hikayesi de büyük bir fedakarlıktan geçiyor. Teyzesi bize ilk başvurduğunda aşırı kilolu olduğu için böbrek vericisi olması uygun değildi. Azmetti ve yeğeni için kısa bir süre içinde 15 kilo verdi. Sonrasında yaptığımız incelemelerde artık tansiyonunun bir problem olmadığını gördük. Daha sonra da Kürşat’a başarılı bir nakil operasyonu gerçekleştirdik” şeklinde değerlendirdi.