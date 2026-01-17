Kayserispor 56 Dakikada Dört Transfer Gerçekleştirdi

Trendyol Süper Lig temsilcisi Zecorner Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılı takım, 56 dakikalık süreç içerisinde dört yeni oyuncu transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, saat 16.13’te 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TRANSFERCİLER PEŞ PEŞE AÇIKLANDI

Kayserispor, ilk transfer açıklamasının ardından 16.50’de Jadel Katongo, 17.02’de Semih Güler ve 17.09’da Görkem Sağlam’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Jadel Katongo ve Semih Güler için 2,5 yıllık, Görkem Sağlam için ise 1,5 yıllık sözleşmeler imzalandığı ifade edildi.

BAŞARI DİLEKLERİ İLETİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasında, yeni transfer edilen futbolculara Kayserispor forması altında başarılar dilendiği belirtildi. Bu transfer döneminin takım için önemli bir adım olduğu vurgulandı.