Kayserispor Evinde Galibiyet İstiyor

SON 10 MAÇTA KAZANAMAMA SERİSİ

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, evinde oynadığı son 10 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip, en son geçen sezon Ankaragücü karşısında elde ettiği 3-2’lik zaferle sahasındaki kazanma serisini başlatmıştı. Ancak bu maçtan sonra oynadığı 10 karşılaşmada, Kayserispor bir galibiyet daha elde edemedi.

BERABERLİKLER VE KAYIPLAR

Ankaragücü maçından sonra Kayserispor, sırasıyla Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor ile berabere kaldı. Bunun yanı sıra Kasımpaşa ve Trabzonspor’a da mağlup oldu. Bu süreçte, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta Sivasspor ve Beşiktaş’a kayzenirken, Eyüpspor, Gaziantep ve Adana Demirspor ile berabere kaldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇ

Kayserispor, son 10 maçında yalnızca 6 puan toplayabildi. Taraftarı, uzun zamandır galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu durum, takımı bir sonraki iç saha maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor’un sahasında oynadığı son 10 maç ve sonuçları ise şu şekildedir: