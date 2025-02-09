Kayserispor, Konyaspor’u 3-2 Mağlup Etti

KAYSERİSPOR – KONYASPOR MAÇI ÖZETİ

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Kayserispor, Sergej Jakirovic’in yönetiminde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayseri Stadyumu’nda oynanan ve toplamda 5 golün atıldığı bu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2’lik skorla kazandı.

KAYSERİSPOR’UN GOLLÜ GALİBİYETİ

Kayserispor’un galibiyetinde Duckens Nazon’un 14 ve 55. dakikalarda attığı goller ile Miguel Cardoso’nun 23. dakikada kaydettiği gol büyük önem taşıdı. Konyaspor ise ilk yarıda Danijel Aleksic ile 45+1’de, ardından da Blaz Kramer ile 69. dakikada iki gol buldu. Konyaspor’da Emmanuel Boateng, maçın son anlarında 90+1’de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta’nın attığı golle durumu 3-3’e getirdi ancak VAR incelemesi sonucu bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 6 maç aradan sonra galip gelmiş oldu ve yeni teknik direktörleri Sergej Jakirovic yönetiminde ilk galibiyetini elde etti. Daha önce son galibiyetini 8 Aralık 2024 tarihinde Alanyaspor’a karşı 2-0’lık skorla elde eden Kayserispor, bu galibiyetle toplam puanını 23’e yükseltti. Konyaspor ise deplasmanda kazanamama serisini 4 maça çıkardı ve 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Samsunspor’u ağırlayacak.