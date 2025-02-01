Kayserispor, Trabzonspor’u Ağırlıyor: Yüksek Oranlar MİSLİ’de

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig’in 22’nci haftasında bugün birbirleriyle karşılaşacak. Yüksek oranlar Şampiyon Oran farkıyla Misli’de yer alacak. Trabzonspor, bugün Kayserispor’un konuğu olacak ve RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig’de 25 puanla 10’uncu sırada bulunan bordo-mavili ekip, deplasmanda ilk galibiyetini elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 16 puanla 17’nci sırada yer alan Kayserispor ise yeni teknik direktörü ile sahasında kazanarak kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

MAÇTAKİ İSTATİSTİKLER

Kayserispor’un, Trabzonspor’u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçında hiçbir zafer elde edemediği dikkat çekiyor. Buna ek olarak, Trabzonspor son 5 maçında 4 kez kalesini kapatmayı başardı, aynı zamanda son 3 karşılaşmasında en az 3 gol atarak kazanmayı başardı. Kayserispor ise ligdeki son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi (4 mağlubiyet, 1 beraberlik). Trabzonspor’un, bu sezon ligde deplasmanda henüz galibiyeti yok ve son 5 deplasman mücadelesinde mağlup oldu.

MİSLİ YORUMLARI

Bu maça bahis yapan Misli üyelerinin %53’ü Trabzonspor’un kazanmasını bekliyor. Misli yazarı Sabri Ugan’ın değerlendirmesine göre, Kayserispor yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkıyor. Ev sahibi ekip için her maç kritik bir hal aldı. Ligde kalma umutları her hafta azalıyor. Trabzonspor’un son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çektiğini belirten Ugan, “Trabzonspor’un, daha kaliteli kadrosuyla ikinci yarıda sonucu alacağını öngörüyorum” dedi.

ŞAMPİYON ORANLAR

Misli, kullanıcılara Şampiyon Oranlar sunarak bu maça yüksek oranlarla oynama fırsatı sağlıyor. Zorlu karşılaşmada Kayserispor’un galibiyetine 3.26 yerine 3.44 oran verilirken, maçın beraberliği 3.28 yerine 3.46 oranla listeleniyor. Trabzonspor’un kazanmasına ise 1.73 yerine 1.83 oran sunuluyor. *** Oranlar değişiklik gösterebilir.

TARİHİ REKABET

İki takım arasındaki yarışma, 1966 yılında 2’nci ligde başlamış olup, o zamandan bu yana toplamda 64 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 45’i Süper Lig kapsamında gerçekleşti. Süper Lig’de 45 defa mücadele eden ekiplerden Trabzonspor 26 galibiyet alırken, Kayserispor 9 kez ön plana çıkmayı başardı ve 10 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda rakip filelere toplamda 80 gol gönderdi ve kalesinde 49 gol gördü. Bu sezon iki takım, Süper Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı 2-2 berabere tamamladı.