Kayyum Atamaları Üzerine İmamoğlu Açıklaması

KAYYIM ATAMALARI VE DEMOKRASİ ÜZERİNE

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri’nin başkanları görevden alınarak yerine kayyım atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gelişmelerle ilgili ilk tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. İmamoğlu, “İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SEÇİMİ YİTİRMEK VE SEÇMEN İRADESİ

Başkan İmamoğlu, demokrasinin temelinin seçmen iradesinin sürekliliği olduğunu vurguladı. “Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir” ifadelerini kullandı. Bu durum, toplumsal seçim yetkisinin yalnızca seçmene ait olduğunu ve bu iradenin devredilemeyeceğini ortaya koyuyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE HAREKETLİ GÜNDEM

İmamoğlu, BM Habitat toplantısı için geldiği Kahire’den bu akşam Türkiye’ye döneceğini ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü toplayacaklarını söyledi. Bu gelişmeler, yerel yönetimler hakkında yaşanan tartışmaları artırırken, iktidarın tutumuna da eleştiriler getiriyor.