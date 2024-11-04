Kayyum Atamaları ve Yürüyüş Yasağı İlan Edildi**

HÜKÜMET TARAFINDAN KAYYUM ATAMALARI

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyum atadı. Sabah saatlerinde polisler, bu belediyelerin binalarını ablukaya aldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevlerinden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi’ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu ise Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

GEREKÇELERİN AÇIKLANMASI

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili belediyelerin başkanlarının görevden alınma gerekçelerini kamuoyuna duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Kobani davasında aldığı 10 yıllık hapis cezası gerekçe gösterildi. Bunun dışında Türk hakkında henüz kesinleşmiş bir karar olmaması ve devam eden davalar, gerekçeler arasında yer aldı. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırılma sebebi olarak ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması ve devam eden soruşturma gösterildi.

TOPLANTI VE ETKİNLİK YASAĞI

Mardin Valiliği, il genelindeki açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, uygun görülen etkinlikler haricindeki tüm programların 4-14 Kasım tarihleri arasında yasaklandığı ifade edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması” amacıyla bu yasakların getirildiği vurgulandı.

AHMET TÜRKTEN AÇIKLAMA

Ahmet Türk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerine yer verdi.

GÜLISTAN SÖNÜK’ÜN İTİRAZI

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde en yüksek oy oranıyla kadınların, gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz, bize hiçbir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır” dedi.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV’deki canlı yayında kayyum atamaları ile ilgili olarak, “Yine bir kötülüğe uyandık. Bizi yöneten siyasal iktidarın ne kadar kötü olduğunu, demokrasiden ne kadar uzaklaştığını ve toplumsal uzlaşmadan ne anladığını bir kez daha görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.