“Kayyum Atamalarına Özgür Özel’den Tepki”

KAYYUM ATAMALARI

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevlerine kayyum atadı. Bu atamalar sonucunda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Mehmet Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda iktidarı sert bir dille eleştirdi. Özel, “Söz bitmek üzere” diyerek uyardı. Paylaşımında, “Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslak edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.” dedi.

BELEDİYELERE ATANAN KAYYUMLAR

Bu atamalarla birlikte, Türkiye’de barış denilince akla gelen önemli isimlerden biri olan Ahmet Türk, iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atanmasıyla görevden alınmış oldu.