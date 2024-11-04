More
Gündem

“Kayyum Atamalarına Özgür Özel Tepkisi”

kayyum-atamalarina-ozgur-ozel-tepkisi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KAYYUM ATAMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevine son vererek, yerlerine kayyum atadı. Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Mehmet Karayılan’ın yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu atandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden iktidarı sert bir dille eleştirdi. “Söz bitmek üzere” ifadesiyle uyarıda bulunan Özel, şu şekilde paylaşım yaptı: “Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslak edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.”

AÇIKLAMA VE DURUM ANALİZİ

Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı…

ÖNEMLİ

Flaş

Cem Gölbaşı, Alaycı Şahsa Peruk Taktı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Bağcılar'da B.İ.'yi alıkoyup peruk giydiren ve videolarını sosyal medyada paylaşan Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı ile 6 kişi gözaltına alındı.
Gündem

“Balışeyh’de Belediye Başkanı’na Saldırı”

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Saldırgan akraba E.Ş. olarak tespit edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.