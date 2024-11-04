“Kayyum Atamalarına Özgür Özel Tepkisi”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KAYYUM ATAMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevine son vererek, yerlerine kayyum atadı. Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Mehmet Karayılan’ın yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu atandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden iktidarı sert bir dille eleştirdi. “Söz bitmek üzere” ifadesiyle uyarıda bulunan Özel, şu şekilde paylaşım yaptı: “Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslak edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.”

AÇIKLAMA VE DURUM ANALİZİ

Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı…