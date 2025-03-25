Kayyum Atanan Maydonoz Döner Araçları Satışta

HIZMET AĞINDA GENİŞLEME

Son yıllarda Türkiye’nin pek çok yerinde şube açan fast-food zinciri Maydonoz Döner’in yönetimi, 21 Şubat’ta gerçekleştirilen bir operasyonla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu süreçte, şirketin sahiplerinin de dahil olduğu 126 kişi hakkında tutuklama kararı alındı. FETÖ ile bağlantılı olduğu ifade edilen ve yönetimi kayyuma devredilen şirketin araçları TMSF tarafından satışa çıkarıldı.

ARAÇLAR VE İHALE DETAYLARI

TMSF tarafından satışa sunulan Maydonoz Döner’e ait 8 otomobil için ihale bilgileri paylaşıldı. İhalede, iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı. Açık artırma usulüyle gerçekleşecek ihale, 7 Nisan 2025’te yapılacak. Satışa sunulan bu 8 aracın toplam muhammen değeri 21 milyon lira olarak belirlendi. Listede en uygun fiyatla ihaleye çıkacak araç 875 bin TL bedelindeki 2022 model Fiat Egea olurken, en pahalı araç 3 milyon 800 bin TL bedel ile satışı gerçekleştirilecek 2023 model Mercedes E200 D oldu.