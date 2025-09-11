Gündem

Kaza, A.A.’ya otomobil çarptı

kaza-a-a-ya-otomobil-carpti

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, 4 Eylül’de 16.00 sularında Kandıra-Kefken yolu Kurtyeri köyü mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası bilinemeyen bir otomobil, şerit değiştirip karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan A.A., yol kenarındaki akaryakıt istasyonu girişindeki tabela direğine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ İHBARE ÜZERİNE GÖNDERİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı A.A., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin hemen ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören A.A., gerekli müdahalenin ardından daha sonra taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen otomobilin diğer şeride geçerek yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.’ya çarptığı ve A.A.’nın metrelerce havaya savrulduktan sonra tabela direğine çarptığı net bir şekilde görüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Kayseri’de Oto İle Kamyonet Çarpıştı

Kayseri'de bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sağanak Yağışlar Samsun’u Vurdu.

Samsun'da meydana gelen yoğun yağış, sele yol açarak olumsuz koşullar oluşturdu. Şehirdeki su baskınları nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.