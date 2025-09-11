Kaza, A.A.’ya otomobil çarptı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, 4 Eylül’de 16.00 sularında Kandıra-Kefken yolu Kurtyeri köyü mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası bilinemeyen bir otomobil, şerit değiştirip karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan A.A., yol kenarındaki akaryakıt istasyonu girişindeki tabela direğine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ İHBARE ÜZERİNE GÖNDERİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı A.A., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin hemen ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören A.A., gerekli müdahalenin ardından daha sonra taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen otomobilin diğer şeride geçerek yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.’ya çarptığı ve A.A.’nın metrelerce havaya savrulduktan sonra tabela direğine çarptığı net bir şekilde görüldü.